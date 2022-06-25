Кочетков отразил 39 бросков из 41 в 4-м матче финала АХЛ. «Вулвс» ведут в серии 3-1, Костин забил за «Спрингфилд»

одержал победу в 4-м матче финала , отразив 39 бросков из 41.

Российский вратарь «Чикаго Вулвс» был признан второй звездой четвертого матча финальной серии Кубка Колдера против «Спрингфилда» (4:2, 3-1).

В 6 играх текущего плей-офф на счету 22-летнего вратаря фарм-клуба «Каролины» стало 5 побед.

Его партнер сегодня остался без очков, а в составе фарм-клуба одну из шайб забросил форвард .

В текущем плей-офф в активе россиянина стало 8 (4+4) очков в 17 играх.