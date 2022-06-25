Кочетков отразил 39 бросков из 41 в 4-м матче финала АХЛ. «Вулвс» ведут в серии 3-1, Костин забил за «Спрингфилд»

Петр Кочетков одержал победу в 4-м матче финала АХЛ, отразив 39 бросков из 41.
Российский вратарь «Чикаго Вулвс» был признан второй звездой четвертого матча финальной серии Кубка Колдера против «Спрингфилда» (4:2, 3-1).
В 6 играх текущего плей-офф на счету 22-летнего вратаря фарм-клуба «Каролины» стало 5 побед.
Его партнер Василий Пономарев сегодня остался без очков, а в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» одну из шайб забросил форвард Клим Костин.
В текущем плей-офф в активе россиянина стало 8 (4+4) очков в 17 играх.