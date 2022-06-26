Третьяк о хоккее «3 на 3»: «Интереса все больше. Думаем над тем, чтобы такие турниры были в разных городах. Есть много вариантов»

высказался о турнирах в формате «3 на 3».

25 июня в Балашихе ФХР провела свой второй чемпионат по хоккею «3 на 3».

«ФХР этот турнир уже проводит во второй раз, он все лучше и лучше, интереса все больше и больше.

Очень большой интерес к этому турниру, и мне как профессионалу интересно смотреть на это: много моментов, игра вратарей, буллиты – этого ждут болельщики.

Мы думаем над тем, чтобы такие турниры были в разных городах, где одна команда была бы хозяином и за нее болел бы весь город, был бы большой ажиотаж. Есть много вариантов», – сказал президент ФХР.

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