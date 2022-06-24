Третьяк об игре Овечкина за футбольное «Динамо»: «Он настоящий профессионал, поэтому может выглядеть достойно в разных видах спорта»

Владислав Третьяк высказался о том, что Александр Овечкин сыграет за ФК «Динамо».

Хоккеист «Вашингтона» примет участие в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Это его желание. Если хочет, почему бы и нет, не вижу в этом никаких проблем.

Если честно, не знаю, как он играет в футбол. Знаю только то, что Овечкин – настоящий профессионал, поэтому может выглядеть достойно в разных видах спорта.

Кстати, в советское время было много универсалов, которые играли зимой в хоккей, а летом – в футбол, причем делали это одинаково успешно», – сказал президент ФХР.

Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала». Бело-голубые подтвердили