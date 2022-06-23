Вячеслав Быков: «Закон Третьяка дал толчок развитию вратарского дела, а сейчас все идет на поток. Клепаем голкиперов мирового уровня, как и форвардов»

высказался о российских вратарях в .

22 июня голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников. За последние 9 лет российские вратари 4 раза завоевали эту награду.

«Сейчас можно только гордиться и восхищаться нашими вратарями. Будем надеяться, что наша вратарская школа будет и дальше работать так эффективно. У нас целая плеяда вратарей в последние годы. Можно радоваться и гордиться этим.

Закон Владислава Третьяка дал толчок развитию вратарского дела, а сейчас все идет на поток. Клепаем вратарей мирового уровня, как и форвардов.

Правило лимита на иностранных вратарей было введено осознанно и вовремя. Оно стало сигналом для всей вратарской индустрии в России. Этим вопросом занялись очень серьезно, и руководители клубов сосредоточились на работе по вратарской позиции. Это дало толчок и мотивацию для молодежи, у которой появились успешные примеры перед глазами.

Любой мальчишка, который приходит в хоккей, хочет попробовать себя в роли вратаря, так как это очень важная и уважаемая позиция. И этим интересом нужно пользоваться, отбирая перспективных ребят», – сказал бывший главный тренер сборной России.