Ротенберг о хоккее «3х3»: «За этим форматом будущее. Просмотры продолжают бить рекорды»

высказался о турнире в формате «3х3».

«Поздравляю Казань с победой в турнире. Финал по традиции стал абсолютно неожиданным. Наверное, это главная причина по который формат хоккея «3х3», так полюбился болельщикам. Интрига до финального свистка делает его по-настоящему интересным и непредсказуемым.

Этот турнир уникален тем, что он впервые прошел со зрителями, что добавило действу на льду азарта, куража и колорита. Я всегда говорил, что хоккей прежде всего для болельщиков. Благодарен всем, кто принимал непосредственное участие в сегодняшнем празднике спорта!

Итоги мы подведем позже, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что за этим форматом будущее и слоган «хоккей будущего» выбран нами неслучайно. Просмотры продолжают бить рекорды, что не может не радовать, а цифры общих охватов уже сейчас превысили 75 млн, что существенно опережает прошлый турнир.

Популярные артисты и блогеры, живая студия с интересными гостями и, конечно же, скорость, драйв, азарт – все это было сегодня на «Арене Балашиха».

Спасибо всем, кто пришел сегодня и поддержал нас! Мы обязательно продолжим развивать и популяризировать хоккей в нашей стране. XHL – хоккей будущего!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА.