Панарин об английском языке: «Уже семеру отмотал в НХЛ, а прогресса нет. Пять лет смотрел в мобильную хрень, а надо было общаться»

рассказал, почему не дает интервью на английском языке.

– Вы не собираетесь давать интервью на английском?

– Начнем с того, что я не могу это делать по-английски. И по ходу уже не буду.

– Семь лет вы уже выступаете в .

– Да, уже семеру отмотал. А прогресса нет, потому что пять лет смотрел в эту мобильную хрень. А надо было общаться с людьми. Я только в последний год начал по сторонам оглядываться.

Сидим в компании из шести американцев, обедаем. Некомфортно тебе, английский не знаешь. Залип у себя в телефоне, какую-то бессмысленную хрень делаешь. А время пролетает.

Я вот деду купил два года назад компьютер. Так он на улицу перестал ходить! Потому что он читает комментарии во «ВКонтакте» и думает, что это пишут журналисты.

И мой дед нервничает из-за этого. Друзья испаряются! Дед уже на лавочке не сидит, никого не обсуждает. Не бедокурит. Это так плохо! – сказал нападающий

У Панарина обсессивно-компульсивное расстройство: «Раньше сидел часами в соцсетях. С утра в туалете поднялся – локти на коленках отпечатались»