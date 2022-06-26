У Панарина обсессивно-компульсивное расстройство: «Раньше сидел часами в соцсетях. С утра в туалете поднялся – локти на коленках отпечатались»

рассказал, что у него обсессивно-компульсивное расстройство.

– Как вы перешли к кнопочному телефону?

– Как фляга брызгать начинает. У меня ОКР, знаете про такое расстройство? У нас каждый день новые взгляды на мир.

Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился, раньше сидел часами в социальных сетях, в YouTube, с утра в туалете поднялся – локти на коленках отпечатались.

– Как в команде относятся, что вас нет в общих чатах?

– Жалуются. скоро мне купит телефон, потому что я у него стреляю, Алисе позвонить ( – жена форварда – прим. Sports.ru).

В Америке 3G отключили, и моя Nokia в некоторых городах не ловит, – сказал нападающий «Рейнджерс».

ОКР – психическое расстройство, при котором у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли. Он постоянно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью навязчивых действий.

Люди с ОКР в силу гиперответственности и трудоголизма склонны постоянно использовать телефон для работы в нерабочее время, а ритуалы перепроверки могут включать и проверку уведомлений телефона. Создается навязчивое желание погрузиться в телефон (обсессия) и постоянное обновление почты, соцсетей, проверка экрана (компульсии).

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