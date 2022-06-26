Артемий Панарин: «Жалко, что Олимпийские игры теряют свою значимость в мире. Спорт превращается только в бизнес»

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Артемий Панарин отметил, что Олимпийские игры теряют значимость в мире.

«Жалко, что Олимпийские игры теряют свою значимость в мире. Спорт превращается только в бизнес, а спортсмены потихоньку становятся бизнесменами.

Это печально для нашего ремесла. Надо задуматься о продукте, который мы даем.

И у нас количество игр постоянно повышается, иногда не понимаешь, в каком городе просыпаешься», – сказал нападающий «Рейнджерс».

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 и 2022 годах турнир состоялся без них. 

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