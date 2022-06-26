Шестеркин допустил, что Панарин станет капитаном «Рейнджерс»: «Предпосылки есть, просто это тяжело в плане английского. Его уважают как человека и хоккеиста»

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Игорь Шестеркин высказался о партнере по «Рейнджерс» форварде Артемии Панарине.

— Видели обращение, которое записал вам Панарин? Поздравил с «Везиной» и в шутку напомнил, чтобы не забывали про блокированные им броски.

— Видел, мы постоянно с ним подкалываем друг друга. Я, когда отдаю на него передачу, всегда получается какая-то ковыряшка, а когда из-под него идут броски по моим воротам, то я говорю, что он их не блокирует (смеется).

На следующий день, как правило, я отдаю хорошую передачу, а он делает блокшот. Я всегда подмечаю подобные вещи и благодарю ребят.

— Артемий — главный весельчак в команде? Может ли он быть серьезным и дорасти до капитана «Рейнджерс»?

— Все предпосылки для этого у него есть, просто это очень тяжело в плане английского языка. Но если Артемия сделают капитаном, все будут рады. Панарина уважают как человека и хоккеиста, капитану периодически тоже надо веселить и расслаблять команду.

— Вы близко дружите, или просто коллеги по команде?

— Мы хорошо общаемся, часто проводим свободное время вместе. Почти каждый день разговариваем, просто раньше жили далеко друг от друга, а теперь стали жить поближе, – сказал вратарь «Рейнджерс».

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