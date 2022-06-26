Фетисов о Кучерове: «Самый талантливый российский игрок в НХЛ. Сравнение с Овечкиным – неблагодарное, он первый и лучший»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Вячеслав Фетисов Александр Овечкин НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал неблагодарным сравнение Никиты Кучерова с Александром Овечкиным.

«Тампа» Кучерова в воскресенье сыграет с «Колорадо» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2-3 в серии). 

«Кучеров на данный момент – самый талантливый российский игрок НХЛ. Один из лучших хоккеистов мира. Я не удивлюсь, если он станет первым в НХЛ.

Его не с кем даже сравнить. Сравнение с Овечкиным для него – неблагодарное. Он первый и лучший. Хочу пожелать ему удачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли. Он побил рекорд Федорова

 

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