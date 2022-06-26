назвал неблагодарным сравнение с .

Кучерова в воскресенье сыграет с «Колорадо» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2-3 в серии).

«Кучеров на данный момент – самый талантливый российский игрок НХЛ. Один из лучших хоккеистов мира. Я не удивлюсь, если он станет первым в .

Его не с кем даже сравнить. Сравнение с Овечкиным для него – неблагодарное. Он первый и лучший. Хочу пожелать ему удачи», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров – 1-й россиянин в истории с 20 очками в финалах Кубка Стэнли. Он побил рекорд Федорова