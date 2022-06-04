Александр Кожевников: «Кучеров – великий игрок, но Овечкина будет тяжело догнать во многих аспектах»

сравнил и .

«Никита – лидер команды. Он ведет игру. Дай Бог, чтобы он к 35 годам набрал 700 очков.

Тогда это будет звучать так: догнал Овечкина. А пока... Но у Кучерова мало шансов, чтобы столько набрать. Тем более у него травмы. У Овечкина травм-то почти не было.

Кучеров – великий игрок, но Овечкина будет тяжело догнать во многих аспектах», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров набрал 61-е очко в плей-офф в большинстве и делит 3-е место с Овечкиным среди действующих игроков.

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?