Александр Кожевников: «Кучеров – великий игрок, но Овечкина будет тяжело догнать во многих аспектах»

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Александр Кожевников сравнил Никиту Кучерова и Александра Овечкина.

«Никита – лидер команды. Он ведет игру. Дай Бог, чтобы он к 35 годам набрал 700 очков.

Тогда это будет звучать так: догнал Овечкина. А пока... Но у Кучерова мало шансов, чтобы столько набрать. Тем более у него травмы. У Овечкина травм-то почти не было.

Кучеров – великий игрок, но Овечкина будет тяжело догнать во многих аспектах», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров набрал 61-е очко в плей-офф в большинстве и делит 3-е место с Овечкиным среди действующих игроков.

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?

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