Фетисов о Кучерове: «Он подготовлен по всем канонам советского хоккея: разносторонний, талантливый, прирожденный форвард»

объяснил уникальность .

Российский нападающий «Тампы» набрал 4 (1+3) очка в третьем матче серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).

– Кучеров играет в , а не тащит ее. Человек перенес операцию.

– В чем его феномен?

– Он талантливый. Я его помню еще по молодежке ЦСКА. Он у нас играл.

Кучеров подготовлен по всем канонам советского хоккея: разносторонний, талантливый – прирожденный форвард. Хочется пожелать ему дальнейших успехов.

– Можно ли считать, что Овечкин – величайший русский в регулярке, а Кучеров – в плей-офф?

– Я бы не стал об этом говорить. Саша Овечкин в любой игре опасный нападающий.

С другой стороны, качества игрока ценятся именно по умению играть в матчах на вылет. У Кучерова особый дар в этом, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кучеров набрал 4 очка за вечер – и «Тампа» повела 3-0 в серии. «Флориде» не помог даже гол в большинстве (первый в плей-офф-2022!)