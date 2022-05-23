Фетисов о Кучерове: «Он подготовлен по всем канонам советского хоккея: разносторонний, талантливый, прирожденный форвард»

Вячеслав Фетисов объяснил уникальность Никиты Кучерова.
Российский нападающий «Тампы» набрал 4 (1+3) очка в третьем матче серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).
– Кучеров играет в «Тампе», а не тащит ее. Человек перенес операцию.
– В чем его феномен?
– Он талантливый. Я его помню еще по молодежке ЦСКА. Он у нас играл.
Кучеров подготовлен по всем канонам советского хоккея: разносторонний, талантливый – прирожденный форвард. Хочется пожелать ему дальнейших успехов.
– Можно ли считать, что Овечкин – величайший русский в регулярке, а Кучеров – в плей-офф?
– Я бы не стал об этом говорить. Саша Овечкин в любой игре опасный нападающий.
С другой стороны, качества игрока ценятся именно по умению играть в матчах на вылет. У Кучерова особый дар в этом, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Кучеров набрал 4 очка за вечер – и «Тампа» повела 3-0 в серии. «Флориде» не помог даже гол в большинстве (первый в плей-офф-2022!)