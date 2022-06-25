Игорь Шестеркин: «Нью-Йорк напоминает Москву – все куда-то спешат. Питер более расслабленный город, нет никакой беготни»

рассказал, чем Нью-Йорк напоминает Москву.

– Насколько хорошо вы освоились в Нью-Йорке за три года? Два года назад вы говорили, что стали снимать квартиру, переехав из гостиницы. Сумели дом приобрести?

– Пару недель назад мы переехали в дом.

В целом мы сейчас его обустраиваем, живем на коробках, стараемся делать все побыстрее.

Из плюсов – свежий воздух. Мы уехали за город, где у нас тренировочная база, чтобы побыстрее на тренировки добираться. До Нью-Йорка ехать 45 минут.

– Стал ли Нью-Йорк как-то для вас ближе? В вашем списке этот город под каким номером идет?

– Не могу сказать, под каким номером в списке. Мне очень нравится этот город, люди.

В этом городе всегда приятно находиться, он всегда в каком-то движении, все люди там куда-то спешат, работают. Город чем-то напоминает Москву.

Питер же более расслабленный город, нет никакой беготни. Это первое, что бросилось, когда я переехал из Москвы в Питер, а из Питера в Нью-Йорк, и на контрасте все так запомнилось, – сказал вратарь .