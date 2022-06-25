Ландескуг не стал обсуждать штраф «Колорадо» за неправильную смену на 58-й минуте: «Тампа» может продолжать, мы этого не делаем»

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Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг заявил, что не намерен обсуждать судейство. 

«Эвс» проиграли «Тампе» в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:3, 3-2), пропустив решающий гол на 54-й минуте. 

За 2:43 до конца основного времени судьи оставили «Эвеланш» в меньшинстве после фиксации нарушения численного состава. 

«Я не собираюсь вдаваться в подробности. «Тампа» может продолжать это делать [обсуждать судейство], мы этого не делаем», – сказал Ландескуг. 

После четвертого матча главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что победный гол Назема Кадри в овертайме не должен был быть засчитан из-за неправильной смены. 

Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш». Судьи сообщили, что не увидели нарушения правил в этом эпизоде. 

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