Ландескуг не стал обсуждать штраф «Колорадо» за неправильную смену на 58-й минуте: «Тампа» может продолжать, мы этого не делаем»

Капитан заявил, что не намерен обсуждать судейство.

«Эвс» проиграли «Тампе» в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:3, 3-2), пропустив решающий гол на 54-й минуте.

За 2:43 до конца основного времени судьи оставили «Эвеланш» в меньшинстве после фиксации нарушения численного состава.

«Я не собираюсь вдаваться в подробности. может продолжать это делать [обсуждать судейство], мы этого не делаем», – сказал Ландескуг.

После четвертого матча главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что победный гол Назема Кадри в овертайме не должен был быть засчитан из-за неправильной смены.

Во время взятия ворот на площадке находились шесть полевых игроков «Эвеланш». Судьи сообщили, что не увидели нарушения правил в этом эпизоде.

«Тампа» все еще цепляется за финал! Русские поучаствовали во всех голах пятого матча