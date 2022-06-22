Рашит Давыдов о Шестеркине и Василевском: «Игорю приходится быть более агрессивным. У него нет таких габаритов, как у Андрея»

Рашит Давыдов поделился мнением об и .

Специалист тренировал Шестеркина в СКА и сборной России.

– В чем уникальность вратаря Игоря Шестеркина? В чем его фишка, если даже сравнить с Андреем Василевским?

– Есть общие технические моменты, как играют современные вратари. В частности, наши российские ребята. Но отличия есть в тактике, стиле.

Андрей – более габаритный, уже поэтому перекрывает больше пространства. При этом он подвижный, гибкий, отлично читает игру. Игорь все-таки более мобильный, компактный, подвижный. И его жизнь заставляет быть таким. У него нет таких габаритов, как у Василевского. Если ты сыграешь менее активно и более глубоко в воротах, то шайба к тебе залетит.

Я не хочу сказать, что Андрей неподвижный. Он не блокер, а играющий вратарь. Но Игорю приходится быть более агрессивным. Есть даже такая фраза, которую я придумал, когда мы с Шестеркиным работали в Петербурге: «У тебя должна быть управляемая агрессия». Как раз Игорь это делает очень четко, и это отличает его стиль, – сказал бывший тренер вратарей СКА и сборной России.

Шестеркин – 1-й обладатель «Везины», выигравший с отрывом в 100+ очков