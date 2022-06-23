Рашит Давыдов: «Пример Шестеркина вдохновляет. В СКА ему приходилось доказывать, преодолевая сопротивление. Это его закалило»

поделился мнением об .

Специалист тренировал вратаря в СКА и сборной России.

22 июня голкипер выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

«Пример Игоря вдохновляет. У него были классные годы становления в Петербурге, где он рос технически, тактически, ментально. Ему приходилось доказывать, преодолевая некоторое сопротивление. И это его закалило.

Последний год в СКА перед отъездом мы очень много внимания уделяли именно психологии, чтобы Игорь был к этому готов. Потому что в НХЛ надо было выжить. Перед отъездом я ему сказал: «Игорь, за технику и тактику не переживай, ты все делаешь правильно. Просто перенеси это туда. И все будет отлично».

А когда он приехал, то в ему заявили: «Ты первый русский, кого не надо переучивать».

Вы же помните, Шестеркин провел 25 матчей за фарм-клуб «Хартфорд», отразил 93,4% бросков. И его подняли в , и он пошел-пошел. Это было прогнозируемо. Но хорошо, что это на практике так получилось. Ведь всякие факторы могли помешать.

И это шикарный мотивационный пример для молодых вратарей, как идти к своей цели. То, что наши русские вратари получают такие призы, становятся лучшими голкиперами лиги. Значит, система подготовки наших вратарей эффективная и в каких-то моментах мы даже опережаем коллег. Это никакая не бравада, а факт. Мне иностранцы пишут и сами это признают», – сказал бывший тренер вратарей СКА и сборной России.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером