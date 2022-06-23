Рашит Давыдов: «Пример Шестеркина вдохновляет. В СКА ему приходилось доказывать, преодолевая сопротивление. Это его закалило»

Теги СКА Рейнджерс Рашит Давыдов НХЛ КХЛ Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Рашит Давыдов поделился мнением об Игоре Шестеркине.

Специалист тренировал вратаря в СКА и сборной России.

22 июня голкипер выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

«Пример Игоря вдохновляет. У него были классные годы становления в Петербурге, где он рос технически, тактически, ментально. Ему приходилось доказывать, преодолевая некоторое сопротивление. И это его закалило.

Последний год в СКА перед отъездом мы очень много внимания уделяли именно психологии, чтобы Игорь был к этому готов. Потому что в НХЛ надо было выжить. Перед отъездом я ему сказал: «Игорь, за технику и тактику не переживай, ты все делаешь правильно. Просто перенеси это туда. И все будет отлично».

А когда он приехал, то в «Рейнджерс» ему заявили: «Ты первый русский, кого не надо переучивать».

Вы же помните, Шестеркин провел 25 матчей за фарм-клуб «Хартфорд», отразил 93,4% бросков. И его подняли в НХЛ, и он пошел-пошел. Это было прогнозируемо. Но хорошо, что это на практике так получилось. Ведь всякие факторы могли помешать.

И это шикарный мотивационный пример для молодых вратарей, как идти к своей цели. То, что наши русские вратари получают такие призы, становятся лучшими голкиперами лиги. Значит, система подготовки наших вратарей эффективная и в каких-то моментах мы даже опережаем коллег. Это никакая не бравада, а факт. Мне иностранцы пишут и сами это признают», – сказал бывший тренер вратарей СКА и сборной России.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером

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