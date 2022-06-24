Агент о становлении Шестеркина в КХЛ: «Ключевой момент – СКА обратил на него внимание. Поверить в молодого парня – дорогого стоит»

Агент Игоря Шестеркина высказался о становлении вратаря .

— Шестеркин взял «Везину» с рекордным отрывом — он реально настолько вырос как вратарь?

— У вратарского успеха очень много составляющих: техническое оснащение, знания, окружающие люди и то, что они говорят и подсказывают. Когда существует взаимопонимание с этими людьми, то это помогает вратарю расти в своей профессии. Ну и удача, которую никто не отменял.

Наверное, ключевым моментом в становлении Игоря как классного вратаря в России стало то, что руководство — Ротенберг и Точицкий — обратило на него внимание как на игрока и человека и сделало возможным его переезд в Петербург.

Когда проходит время, всегда легко сказать о хоккеисте: «Как можно было его не заметить?» Но в тот момент, когда молодому парню всего 18-19 лет, поверить в него и в то, что у него есть перспектива, дать ему шанс, — это очень дорогого стоит. Наверное, это и можно назвать удачей, – сказал .