Дмитрий Булыкин: «Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах, ему тяжело забить»

Дмитрий Булыкин считает, что Александру Овечкину не будет сложно переключиться на футбол.
Хоккеист «Вашингтона» сыграет за ФК «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.
«Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него все в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и «Динамо».
Матч? Думаю, эта игра будет для болельщиков. Думаю, футболисты будут выкладываться на 50%.
Думаю, для популяризации и широкой рекламной акции эта игра будет зрелищной для болельщиков», – сказал бывший нападающий сборной России по футболу.
Славиша Йоканович: «Овечкин – великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов»