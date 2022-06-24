Дмитрий Булыкин: «Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах, ему тяжело забить»

Дмитрий Булыкин считает, что не будет сложно переключиться на футбол.

Хоккеист сыграет за ФК «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него все в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и .

Матч? Думаю, эта игра будет для болельщиков. Думаю, футболисты будут выкладываться на 50%.

Думаю, для популяризации и широкой рекламной акции эта игра будет зрелищной для болельщиков», – сказал бывший нападающий сборной России по футболу.

Славиша Йоканович: «Овечкин – великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов»