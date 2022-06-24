Дмитрий Булыкин: «Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах, ему тяжело забить»

Теги Дмитрий Булыкин Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва НХЛ Динамо Амкал Хоккей

Дмитрий Булыкин считает, что Александру Овечкину не будет сложно переключиться на футбол.

Хоккеист «Вашингтона» сыграет за ФК «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

«Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него все в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и «Динамо».

Матч? Думаю, эта игра будет для болельщиков. Думаю, футболисты будут выкладываться на 50%.

Думаю, для популяризации и широкой рекламной акции эта игра будет зрелищной для болельщиков», – сказал бывший нападающий сборной России по футболу.

Славиша Йоканович: «Овечкин – великий хоккеист. Буду использовать его на позиции нападающего, ведь он забил много голов»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные