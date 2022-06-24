Губерниев об Овечкине в футбольном «Динамо»: «Футболист из него получился бы хороший – это факт. Очень талантливый человек»

считает, что из Александра Овечкина получился бы хороший футболист.

Хоккеист сыграет за ФК «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», который запланирован на 25 июня.

– Пусть играет, прекрасно! Футбол – это часть подготовки и в хоккее тоже. Матч будет и интересным, и бескомпромиссным, и шоу-поединком.

Саша Овечкин хорош и в области пиара. Это будет здорово и для футбола, и для команд, которые в нем участвуют. Поэтому будем наблюдать.

– Можно ожидать хет-трика от Овечкина?

– Может он не хет-трик сделает, а вратарем станет? Сложно сказать. Но то, что из него футболист бы хороший получился, – это факт. Он очень талантливый человек, – сказал комментатор.

Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала». Под 3-м номером – как когда-то отец