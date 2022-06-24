Александр Семин: «За Капризовым часто наблюдал в этом году. Парень – красавец вообще, отличный сезон выдал»

считает, что провел отличный сезон.

– Какие у вас впечатления от нынешнего сезона ?

– Я хайлайты смотрю всегда и почти все. Сами игры не смотрю. По моментам не поймешь, насколько сильно изменилась игра. Нужно смотреть игры целиком, чтобы что-то понять. Но как Саня Овечкин говорит, все стало быстрее. Даже по сравнению с теми годами, когда я играл.

С другой стороны, опытным ребятам – Сергею Федорову, Сергею Гончару и многим другим – на тот момент также казалось, что все как-то быстро начинает происходить.

– Есть ли у вас симпатии к отдельным клубам? К «Вашингтону», например.

– Я сейчас в этом смысле свободный. Мне нравится красивый хоккей. За Капризовым в этом году наблюдал часто. Парень – красавец вообще. Могу пожелать ему только и дальше в том же духе продолжать. Отличный сезон выдал, – сказал экс-нападающий .