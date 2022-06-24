Глава Федерации хоккея Чехии о ситуации на Украине: «Политика – дерьмо. Всегда страдают невинные люди»

Алоис Гадамчик высказался о событиях на Украине.

– Политика – это дерьмо. Я не знаю всех объективных причин происходящего на Украине. Но самое главное для меня то, что от подобного всегда страдают невинные люди. Мне больно и грустно видеть разбомбленные города, убитых людей и страдающих детей.

Но затем украинцы ездят у нас на машинах самых роскошных марок? Интересно, что они здесь, а не дома.

Я не согласен с тем, что происходит на Украине. Но запретить нашим хоккеистам играть в России? Я бы не стал этого делать.

– , который баллотировался на пост президента Федерации хоккея Чехии, хотел бы, чтобы чешский парламент принял закон, запрещающий нашим людям работать в России...

– (Смеется). Он уже назвал Овечкина подонком... Когда ты не живешь в стране, у тебя там нет семьи, легко что-то говорить. Но когда правительство начинает сажать или преследовать людей за выражение своего мнения, это неправильно.

Мы не будем наказывать наших спортсменов за желание поехать в Россию, – сказал новый президент Федерации хоккея Чехии.

Гашек проиграл на выборах президента Федерации хоккея Чехии

Гадамчик о том, что чехам не запретили играть в КХЛ: «Сборной нужен каждый хороший хоккеист. Если он предпочитает уехать за деньгами, это его дело»