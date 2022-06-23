КХЛ подчеркнула, что перевод «Куньлуня» на Запад – единственное изменение в составе конференций и дивизионов

Теги КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон в Западной конференции. 

КХЛ подчеркнула, что перевод китайского клуба из Восточной конференции – единственное изменение в составе конференций и дивизионов.

«Куньлунь» займет место в дивизионе Тарасова. 

Ранее ФХР предлагала разделить КХЛ на 2 группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. Лига выступила против этой инициативы. 

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом» в Москве.

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