Сергей Черкас: «Кузьменко должен заиграть в НХЛ. У него два сильных козыря: быстрота и техническая оснащенность»

Сергей Черкас прокомментировал переход в «Ванкувер».

– Кузьменко уезжает в Канаду в ранге одной из звезд КХЛ. Каковы его перспективы, на ваш взгляд?

– Кузьменко должен заиграть. У него есть два очень сильных козыря, без которых играть в НХЛ сложно: есть быстрота и техническая оснащенность.

Взять, к примеру, Капризова. Он быстрый, великолепно видит площадку, прекрасно катается – поэтому играет и на него люди ходят. Кузьменко похожим хоккеистом может стать: нацелен на ворота и пас может отдать.

– Контракт на 925 тысяч долларов, заключенный Кузьменко, по нынешним временам достаточно скромный. Не уверены в нем менеджеры «Кэнакс», не знают, что из него получится?

– А вспомните первый контракт Малкина – еще меньше. Здесь нужно терпение. Менеджеры НХЛ не рискуют давать сразу большой контракт игроку, пока не видели его в деле. Тем более, что в прошлом сезоне Андрей не участвовал в крупнейших международных турнирах в составе сборной – на Олимпиаду, например, не попал. Наверное, можно говорить, что не взять его было грубой ошибкой тренеров. Но не попал же.

– Да, факт остается фактом.

– Поэтому рисковать, давать какие-то большие деньги еще и при одностороннем контракте «Ванкувер» не решился. Но если Кузьменко проявит себя, то его ждет уже другой контракт.

– Попытается ли «Кэнакс» встроить его в одно звено с бывшим одноклубником по СКА Подколзиным?

– Канадцы и американцы обычно не обращают внимания на то, кто раньше с кем играл. Все зависит от тренера, тем более что там достаточно большой выбор хоккеистов. Весь мир. Ему подберут место. Может и с Подколзиным, но это точно не будет приоритетом, – сказал экс-тренер СКА.

«Ванкувер» объявил, что подпишет Кузьменко. Контракт официально заключат в июле