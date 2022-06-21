«Ванкувер» объявил, что подпишет Кузьменко. Контракт официально заключат в июле

официально сообщил о намерении перейти в клуб.

Канадский клуб заявил, что процесс согласования контракта российского хоккеиста находится в завершающей стадии.

«Я наблюдаю за Андреем с сезона-2014/15. Впечатлен его развитием и прогрессом.

Как только детали контракта будут согласованы, мы с радостью поприветствуем его в нашей организации и поможем ему продолжать расти как хоккеисту», – сказал генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

При этом «Ванкувер» добавил, что технически сможет представить Кузьменко как игрока команды 13 июля, когда состоится подписание контракта.

В минувшем сезоне Кузьменко занял второе место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 53 (20+33) очка в 45 матчах. В Кубке Гагарина-2022 на счету форварда 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Всего в КХЛ хоккеист провел 376 матчей и записал на свой счет 229 (103+126) очков.