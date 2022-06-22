Назаров о «Сочи»: «Наглядно покажем, что уезжать в Северную Америку в юном возрасте никому смысла нет»

хочет своей работой в показать, что игрокам не надо рано ехать за океан.

– Вижу, что в составе «Сочи» появляются новые игроки. Причем упор на молодых парней, которых вы возвращаете в нашу лигу из-за океана.

– Да, к нам пришли и Дмитрий Завгородний, прошлый сезон они провели в системе клубов НХЛ, Михаил Абрамов перешел в «Сочи» из «Куньлуня». Еще Сергея Попова вернули на родину из Финляндии.

Все это молодые игроки, которым нужно дать шанс раскрыться на уровне КХЛ. И мы им его дадим. Если все сделаем правильно – а мы это обязательно сделаем – и эти ребята в нашей лиге заиграют, то они станут хорошим подспорьем для сборной России. И в целом послужат примером для популяризации нашего хоккея.

Мы наглядно покажем, что уезжать за рубеж в юном возрасте, чтобы пытаться раскрыться в североамериканских лигах, никому смысла нет. Многие ведь едут туда просто за шансом. А его надо получать здесь, в наших клубах. Конечно, уезжать в НХЛ люди все равно будут. Но уже сформировавшись как игроки, в более зрелом возрасте.

– Очень верный подход. Раскрываться и расти нужно у нас. Штурмовать НХЛ надо, уже будучи полностью к этому готовым.

– Да, причем желательно не только дорасти до определенного уровня, но и провести на нем пару сезонов в . Заматереть и порадовать своих болельщиков. Вот сейчас пример перед глазами. Нападающий четыре последних сезона провел в СКА, в последние годы стал явным лидером питерского клуба. И вот теперь в 26 лет решил попробовать свои силы в «Ванкувере».

Или Иван Морозов, который выступал за нас в прошлом сезоне. Эти ребята сперва в России великолепный хоккей показывают, а потом уж уезжают, – сказал Назаров.