Рутерфорд о Кузьменко: «Ванкувер» подписал свободного агента номер один в России. Будро знает, как его использовать, он посмотрел много видео»

поделился эмоциями о решении перейти в «Ванкувер».

«Мы в предвкушении. «Ванкувер» сумел подписать контракт со свободным агентом номер один в России.

Он обладает отличной техникой, умный хоккеист, а также хорошо проявляет себя при игре в большинстве.

Патрик Альвин (генеральный менеджер), (главный тренер) и Франческо Аквилини (владелец клуба) сыграли важные роли в разных моментах. Они действительно хорошо поработали.

Брюс посмотрел много видео с участием этого хоккеиста и лучше всех знает, как его использовать», – сказал президент по хоккейным операциям.

«Ванкувер» объявил, что подпишет Кузьменко. Контракт официально заключат в июле