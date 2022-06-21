Рутерфорд о Кузьменко: «Ванкувер» подписал свободного агента номер один в России. Будро знает, как его использовать, он посмотрел много видео»

Теги Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Брюс Будро Франческо Аквилини Андрей Кузьменко Патрик Альвин Хоккей

Джим Рутерфорд поделился эмоциями о решении Андрея Кузьменко перейти в «Ванкувер».

«Мы в предвкушении. «Ванкувер» сумел подписать контракт со свободным агентом номер один в России.

Он обладает отличной техникой, умный хоккеист, а также хорошо проявляет себя при игре в большинстве.

Патрик Альвин (генеральный менеджер), Брюс Будро (главный тренер) и Франческо Аквилини (владелец клуба) сыграли важные роли в разных моментах. Они действительно хорошо поработали.

Брюс посмотрел много видео с участием этого хоккеиста и лучше всех знает, как его использовать», – сказал президент «Ванкувера» по хоккейным операциям.

«Ванкувер» объявил, что подпишет Кузьменко. Контракт официально заключат в июле

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