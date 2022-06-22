Вилл о КХЛ: «Надеюсь, мне не придется возвращаться туда против воли. Главное – пусть все это закончится и в мире воцарится порядок»

Роман Вилл сообщил, что не хочет возвращаться в КХЛ.

– «Трактор» не расторг с вами контракт, как вы, наверное, ожидали, а приостановил его на год.

– Честно говоря, я рад, что они приостановили его. Сезон закончился, и переговоры были совсем непростыми. Я очень благодарен агенту за то, что ему удалось это сделать. У нас есть год, чтобы найти способ не продолжать выступление в КХЛ. Все происходит неслучайно, об этом трудно говорить. Надеюсь, мне не придется возвращаться туда против моей воли.

– Кто бы мог подумать, что, подписав контракт в КХЛ, вы будете заниматься такими вещами, не так ли?

– Это так. И я говорю каждый раз, когда обсуждаю это с кем-то: мы решаем, что не будем там играть, если нам будет тяжело. Но что происходит на Украине? Неважно, тяжело мне или нет. Главное – пусть все это закончится и в мире воцарится порядок.

– Тем не менее в России иностранцы подписывают новые контракты.

– Каждый может принять решение. Нам втроем («Трактор» также покинули Лукаш Седлак и Томаш Гика – прим. Sports.ru) в Челябинске сразу было понятно, что мы не хотим играть там первый матч. Мы не хотели быть там, – сказал вратарь.

Ранее стало известно что Вилл подписал контракт с «Пардубице».

Седлак, Гика и Вилл не вернутся в «Трактор» в следующем сезоне КХЛ