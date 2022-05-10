Вилл, Седлак, Гика и Радил подписали контракты с чешским «Пардубице». Клуб будет отмечать 100-летие в следующем сезоне

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Роман Вилл, Лукаш Седлак, Томаш Гика и Лукаш Радил подписали контракты с «Пардубице».

Чешский клуб в сезоне-2022/23 будет праздновать 100-летие со дня основания. 

К команде присоединились вратарь Роман Вилл, защитники Петер Черешняк, Давид Мусил и Томаш Дворжак, а также нападающие Лукаш Радил, Томаш Гика и Лукаш Седлак.

«Нас ждет сезон празднования 100-летия пардубицкого хоккея. Наша цель – медаль, и наше подкрепление соответствует этой задаче. Игроки приходят на все позиции. Болельщикам есть чего ожидать», – сообщил владелец клуба Петр Дедек.

Вилл, Гика и Седлак в минувшем сезоне КХЛ выступали за «Трактор», дошедший до финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Радил играл за рижское «Динамо».

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