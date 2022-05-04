Седлак, Гика и Вилл не вернутся в «Трактор» в следующем сезоне КХЛ

Чешские легионеры «Трактора» пропустят следующий сезон .

Это вратарь , а также нападающие и . Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба .

– Как мы и отмечали на итоговой пресс-конференции, всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями.

На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ.

В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за все, что они сделали для и пожелать удачи.

– Они пропустят только один год?

– Многое будет зависеть от текущей ситуации в мире. Мы знаем, что всем ребятам было комфортно играть в Челябинске и надеемся, что этот фактор может сыграть в нашу пользу в дальнейшем.⠀

– Как это будет выглядеть с юридической точки зрения?

– Как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста.⠀

– , Тему Пулккинен, . Как обстоит ситуация вокруг этих игроков?

– С ними мы находимся в ежедневном диалоге. Окончательного решения пока нет. Ждем его в ближайшее время, – заявил Савин.