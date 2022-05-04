Седлак, Гика и Вилл не вернутся в «Трактор» в следующем сезоне КХЛ

Чешские легионеры «Трактора» пропустят следующий сезон КХЛ.
Это вратарь Роман Вилл, а также нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.
– Как мы и отмечали на итоговой пресс-конференции, всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями.
На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ.
В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за все, что они сделали для «Трактора» и пожелать удачи.
– Они пропустят только один год?
– Многое будет зависеть от текущей ситуации в мире. Мы знаем, что всем ребятам было комфортно играть в Челябинске и надеемся, что этот фактор может сыграть в нашу пользу в дальнейшем.⠀
– Как это будет выглядеть с юридической точки зрения?
– Как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста.⠀
– Ник Бэйлен, Тему Пулккинен, Лоуренс Пайлат. Как обстоит ситуация вокруг этих игроков?
– С ними мы находимся в ежедневном диалоге. Окончательного решения пока нет. Ждем его в ближайшее время, – заявил Савин.