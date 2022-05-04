Седлак, Гика и Вилл не вернутся в «Трактор» в следующем сезоне КХЛ

Теги Трактор переходы Иван Савин КХЛ Теему Пулккинен Томаш Гика Лукаш Седлак Ник Бэйлен Роман Вилл Лоуренс Пайлат Хоккей

Чешские легионеры «Трактора» пропустят следующий сезон КХЛ.

Это вратарь Роман Вилл, а также нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

– Как мы и отмечали на итоговой пресс-конференции, всем нашим легионерам понадобилось несколько недель, чтобы оценить обстановку в своих странах и пообщаться с семьями.

На сегодняшний день могу сказать, что нами совместно с чешскими хоккеистами принято решение, что они пропустят следующий сезон в КХЛ.

В клубе понимают их позицию. Хочется только поблагодарить их за все, что они сделали для «Трактора» и пожелать удачи.

– Они пропустят только один год?

– Многое будет зависеть от текущей ситуации в мире. Мы знаем, что всем ребятам было комфортно играть в Челябинске и надеемся, что этот фактор может сыграть в нашу пользу в дальнейшем.⠀

– Как это будет выглядеть с юридической точки зрения?

– Как досрочное расторжение контракта по инициативе хоккеиста.⠀

Ник Бэйлен, Тему Пулккинен, Лоуренс Пайлат. Как обстоит ситуация вокруг этих игроков?

– С ними мы находимся в ежедневном диалоге. Окончательного решения пока нет. Ждем его в ближайшее время, – заявил Савин.

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