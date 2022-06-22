Морис возглавит «Флориду» (Эллиотт Фридман)

Пол Морис возглавит «Флориду».

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Морис был главным тренером «Виннипега» с января 2014 года. Он покинул «Джетс» в декабре 2021 года.

Напомним, по ходу регулярного чемпионата «Флориду» покинул Джоэл Кенневилл. Это стало результатом расследования секс-скандала 2010 года, произошедшего в «Чикаго», где тогда работал специалист. Исполняющим обязанности главного тренера стал Эндрю Брюнетт.

В сезоне-2021/22 «Пантерс» впервые в истории клуба выиграли Президентский кубок, а также впервые с 1996 года прошли первый раунд плей-офф, обыграв «Вашингтон» (4-2). Во втором раунде «Флорида» уступила «Тампе» (0-4), забросив всего 3 шайбы за 4 матча. В плей-офф клуб только 1 раз использовал большинство, имея в общей сложности 31 попытку. Брюнетт вошел в топ-3 по итогам голосования на приз лучшему тренеру сезона.