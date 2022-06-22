Капризов занял 7-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи», Овечкин – 10-е

Кирилл Капризов занял 7-е место в голосовании за «Харт Трофи», – 10-е.

Оно проводилось среди членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. Каждый из них называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

Обладателем приза стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (1630 баллов, 119 первых мест), второе место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (1111 очков, 29 первых мест), третье – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (738, 24 первых места).

Четвертое место занял форвард Джонни Годро («Калгари», 617, 3), пятое – форвард Джонатан Юбердо («Флорида», 506, 13), шестое – защитник Роман Йоси («Нэшвилл», 241, 5).

Cедьмое – форвард ( , 126, 2), восьмое – защитник Кэйл Макар ( , 48), девятое – форвард Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 28), десятое – форвард Александр Овечкин ( , 10).

Остальные кандидаты набрали меньше 10 баллов.