Юкка Ялонен претендует на пост главного тренера «Флориды». Он выиграл Олимпиаду и ЧМ со сборной Финляндии в этом году

Главный тренер сборной Финляндии может получить работу в .

59-летний рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера .

В действующем тренерском штабе «Кэтс» уже есть один соотечественник Ялонена – финн Туомо Рууту.

В этом году Ялонен, возглавляющий сборную Финляндии, выиграл олимпийский хоккейный турнир в Пекине, а в мае победил на домашнем чемпионате мира.

В 2022 году Финляндия провела 16 матчей на крупных турнирах и выиграла 15 из них.

В нынешнем сезоне «Флорида» с тренером Эндрю Брюннетом стала обладателем Президентского кубка как победитель регулярного чемпионата НХЛ, но команда завершила выступления в розыгрыше Кубка Стэнли во втором раунде, проиграв «Тампе» (0-4 в серии).