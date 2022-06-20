Агент Кузьменко: «Будро добирался 6 часов на встречу с нами, генменеджер «Ванкувера» – 4,5 часа. Интерес был практически всех 32 клубов НХЛ»

Агент Андрея Кузьменко рассказал о решении хоккеиста перейти в .

«Андрей смотрел многие команды. К нему проявляли интерес практически все 32 клуба лиги.

Мы общались с некоторыми на протяжении последних четырех лет. В финальную стадию переговоров вошли пять команд. С кем-то мы общались несколько раз.

Главный тренер «Кэнакс» и генменеджер неделю назад сами приехали к нам. Будро добирался шесть часов, генеральный менеджер (Патрик Альвин – прим. Sports.ru) – четыре часа на встречу.

Потому мы с ответным визитом прилетели в Ванкувер.

Было длительное общение с разными командами, с тренерским штабом. В итоге Андрей принял решение подписать контракт с «Кэнакс», – заявил .