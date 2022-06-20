Дэн Мильштейн: «Кучеров нашел Кузьменко, был главным скаутом. На драфте его никто не выбрал, Никита увидел парня в предсезонном матче ЦСКА»

Дэн Мильштейн рассказал, как Никита Кучеров увидел талант Андрея Кузьменко.
Кузьменко будет играть за «Ванкувер» в следующем сезоне.
– Кто-то в Ванкувере уже сравнил Кузьменко с культовым российским игроком Павлом Буре?
– Не знаю. Такого не заметил.
– Какие-то гарантии в «Кэнакс» ему дали? Где хотят видеть, с кем в тройку планируют.
– Такого рода обсуждение было со всеми командами, с кем велись переговоры. Но это уже дело такое, нужно все доказывать на льду.
– Когда он уедет в Ванкувер?
– План такой, что Кузьменко приедет туда в первую неделю августа. Нужно время, чтобы там обжиться, подготовиться к сезону.
Андрей – большой молодец. Он за три месяца хорошо выучил английский и практически без переводчика общался со всеми командами на переговорах.
– Насколько важно, что в «Кэнакс» выступает Василий Подколзин – бывший партнер Кузьменко по СКА?
– Во многих командах, с кем велись переговоры, были друзья.
Но не было приоритетом ехать в клуб, где обязательно есть русскоговорящие хоккеисты. Андрей едет туда на работу. У него серьезные намерения. Он едет играть в НХЛ.
– Кузьменко давно шел к этому плану?
– Был момент, когда его на драфте новичков мог выбрать любой клуб НХЛ, но никто не выбрал.
Спустя два месяца Никита Кучеров, с кем я работаю, посмотрел предсезонную игру ЦСКА, позвонил мне, взахлеб рассказывая, что он увидел очень талантливого парня.
Это Кучеров нашел Кузьменко. Он был главным скаутом. После этого мы начали работать с Андреем, и вот теперь приходим к подписанию контракта с «Ванкувером».
– Будет ли Кузьменко готов к большому откровенному интервью?
– Думаю, что нет. Он сразу сказал, что не будет ни с кем общаться, а поедет в Канаду, чтобы готовиться к сезону. Свое интервью он даст на льду, – заявил агент российского хоккеиста.