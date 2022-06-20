Дэн Мильштейн: «Кучеров нашел Кузьменко, был главным скаутом. На драфте его никто не выбрал, Никита увидел парня в предсезонном матче ЦСКА»

Дэн Мильштейн рассказал, как увидел талант Андрея Кузьменко.

Кузьменко будет играть за «Ванкувер» в следующем сезоне.

– Кто-то в Ванкувере уже сравнил Кузьменко с культовым российским игроком Павлом Буре?

– Не знаю. Такого не заметил.

– Какие-то гарантии в «Кэнакс» ему дали? Где хотят видеть, с кем в тройку планируют.

– Такого рода обсуждение было со всеми командами, с кем велись переговоры. Но это уже дело такое, нужно все доказывать на льду.

– Когда он уедет в Ванкувер?

– План такой, что Кузьменко приедет туда в первую неделю августа. Нужно время, чтобы там обжиться, подготовиться к сезону.

Андрей – большой молодец. Он за три месяца хорошо выучил английский и практически без переводчика общался со всеми командами на переговорах.

– Насколько важно, что в «Кэнакс» выступает – бывший партнер Кузьменко по СКА?

– Во многих командах, с кем велись переговоры, были друзья.

Но не было приоритетом ехать в клуб, где обязательно есть русскоговорящие хоккеисты. Андрей едет туда на работу. У него серьезные намерения. Он едет играть в НХЛ.

– Кузьменко давно шел к этому плану?

– Был момент, когда его на драфте новичков мог выбрать любой клуб , но никто не выбрал.

Спустя два месяца Никита Кучеров, с кем я работаю, посмотрел предсезонную игру , позвонил мне, взахлеб рассказывая, что он увидел очень талантливого парня.

Это Кучеров нашел Кузьменко. Он был главным скаутом. После этого мы начали работать с Андреем, и вот теперь приходим к подписанию контракта с .

– Будет ли Кузьменко готов к большому откровенному интервью?

– Думаю, что нет. Он сразу сказал, что не будет ни с кем общаться, а поедет в Канаду, чтобы готовиться к сезону. Свое интервью он даст на льду, – заявил агент российского хоккеиста.