КХЛ организовала турнир в формате «3 на 3» в Мытищах. Названия команд – Centaurus, Phoenix, Scorpion, призовой фонд – 4,5 млн рублей

КХЛ проведет тренировочный лагерь и турнир в формате «3 на 3» в Мытищах.
«Впервые КХЛ предоставляет игрокам уникальную возможность поработать в тренировочном лагере. Он продлится с 19 по 30 июня.
Лига взяла на себя организационные вопросы по проживанию, аренде площадки и привлечению тренеров. Игрокам не нужно беспокоиться о поиске льда или тренажерного зала.
С игроками будут работать профессиональные специалисты – тренеры по ледовой подготовке Михаил Юньков и Дмитрий Астапенко, тренер по катанию Александра Деева, специалист по физподготовке Александр Дашкевич, а также тренер вратарей», – сообщается на сайте лиги.
Также КХЛ организовала для участников кэмпа турнир в формате «3 на 3» – OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3.
Турнир стартует 22-го и завершится 30 июня. Восемь команд турнира названы именами созвездий – Centaurus, Dragon, Eridan, Orion, Pegasus, Perseus, Phoenix, Scorpion. В каждой из них заявлено от семи до девяти игроков, включая одного или двух вратарей.
На турнире сыграют Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Владислав Каменев, Ансель Галимов, Рафаэль Батыршин, Андрей Зубарев.
Победитель турнира и призеры поделят призовой фонд в 4,5 миллиона рублей. Чемпионы выиграют 3 млн, серебряные призеры – 1 млн, бронзовые – 500 тысяч.
Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.