КХЛ организовала турнир в формате «3 на 3» в Мытищах. Названия команд – Centaurus, Phoenix, Scorpion, призовой фонд – 4,5 млн рублей

КХЛ проведет тренировочный лагерь и турнир в формате «3 на 3» в Мытищах.

«Впервые КХЛ предоставляет игрокам уникальную возможность поработать в тренировочном лагере. Он продлится с 19 по 30 июня.

Лига взяла на себя организационные вопросы по проживанию, аренде площадки и привлечению тренеров. Игрокам не нужно беспокоиться о поиске льда или тренажерного зала.

С игроками будут работать профессиональные специалисты – тренеры по ледовой подготовке Михаил Юньков и Дмитрий Астапенко, тренер по катанию Александра Деева, специалист по физподготовке Александр Дашкевич, а также тренер вратарей», – сообщается на сайте лиги.

Также КХЛ организовала для участников кэмпа турнир в формате «3 на 3» – OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3.

Турнир стартует 22-го и завершится 30 июня. Восемь команд турнира названы именами созвездий – Centaurus, Dragon, Eridan, Orion, Pegasus, Perseus, Phoenix, Scorpion. В каждой из них заявлено от семи до девяти игроков, включая одного или двух вратарей.

На турнире сыграют , , , , Рафаэль Батыршин, .

Победитель турнира и призеры поделят призовой фонд в 4,5 миллиона рублей. Чемпионы выиграют 3 млн, серебряные призеры – 1 млн, бронзовые – 500 тысяч.

Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.