Антон Худобин: «Радулова в лучшей форме вы еще увидите. Александр – шикарный игрок, он точно добавит КХЛ зрелищности»

Антон Худобин заявил, что Александр Радулов еще покажет свою лучшую форму.

Нападающий, игравший с Худобиным за «Даллас», будет выступать за в следующем сезоне.

– В вернулся ваш партнер Александр Радулов. Вас удивило его решение приехать в Россию?

– Он сам сделал такой выбор.

Если Александр решил вернуться в Россию, значит, на это были весомые причины. Возможно, это были лучшие условия по контракту, которые ему предлагали в межсезонье.

Человек захотел вернуться в Россию – только рад, что он принял такое решение. Александр – шикарный игрок. Знаю его с 14 лет. Он точно добавит лиге зрелищности. И результат, конечно, тоже.

– Александр провел скомканный сезон. Сильно ли он переживал, когда не получалось забивать?

– Александр, как и любой хоккеист, переживал за свою игру. Конечно, волновался, иногда злился – но для этого есть я, чтобы его успокоить.

Переживал, что что-то не получается, над чем надо еще поработать, чтобы улучшить игру.

– А над чем надо работать?

– Может быть, не хватило уверенности или игрового времени.

Сложно рассуждать, чего не хватало полевому игроку. Возможно, его неправильно использовали или ушла уверенность из-за того, что не мог забить.

Хотя моменты он создавал хорошие. Может быть, отвернулась удача. Но скажу так: в лучшей форме вы еще увидите.

– Александр объяснил вам, почему не остался в ? Многие возрастные игроки остаются на минимальные контракты ради борьбы за Кубок Стэнли.

– Мы общались об этом, но личные вопросы вам лучше задать Александру. Он ответит, если захочет. Я некомпетентен раскрывать их.

Мы обсуждали разные предложения о контрактах, о сроках, о деньгах. Мы долго знаем друг друга, но все личные вопросы – к Александру, – заявил вратарь .