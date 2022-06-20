Антон Худобин: «Радулова в лучшей форме вы еще увидите. Александр – шикарный игрок, он точно добавит КХЛ зрелищности»

Антон Худобин заявил, что Александр Радулов еще покажет свою лучшую форму.
Нападающий, игравший с Худобиным за «Даллас», будет выступать за «Ак Барс» в следующем сезоне.
– В КХЛ вернулся ваш партнер Александр Радулов. Вас удивило его решение приехать в Россию?
– Он сам сделал такой выбор.
Если Александр решил вернуться в Россию, значит, на это были весомые причины. Возможно, это были лучшие условия по контракту, которые ему предлагали в межсезонье.
Человек захотел вернуться в Россию – только рад, что он принял такое решение. Александр – шикарный игрок. Знаю его с 14 лет. Он точно добавит лиге зрелищности. И результат, конечно, тоже.
– Александр провел скомканный сезон. Сильно ли он переживал, когда не получалось забивать?
– Александр, как и любой хоккеист, переживал за свою игру. Конечно, волновался, иногда злился – но для этого есть я, чтобы его успокоить.
Переживал, что что-то не получается, над чем надо еще поработать, чтобы улучшить игру.
– А над чем надо работать?
– Может быть, не хватило уверенности или игрового времени.
Сложно рассуждать, чего не хватало полевому игроку. Возможно, его неправильно использовали или ушла уверенность из-за того, что не мог забить.
Хотя моменты он создавал хорошие. Может быть, отвернулась удача. Но скажу так: Александра Радулова в лучшей форме вы еще увидите.
– Александр объяснил вам, почему не остался в НХЛ? Многие возрастные игроки остаются на минимальные контракты ради борьбы за Кубок Стэнли.
– Мы общались об этом, но личные вопросы вам лучше задать Александру. Он ответит, если захочет. Я некомпетентен раскрывать их.
Мы обсуждали разные предложения о контрактах, о сроках, о деньгах. Мы долго знаем друг друга, но все личные вопросы – к Александру, – заявил вратарь «Далласа».