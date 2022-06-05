Радулов получит 105 млн рублей бонусов за сезон в «Ак Барсе», если войдет в топ-3 игроков по показателю полезности, голам и очкам (Metaratings)

Стали известны финансовые подробности контракта с .

По данным Metaratings.ru, зарплата игрока за первый год составит 80 млн рублей в качестве оклада, а также 125 млн рублей в виде бонусов (20 млн – бонус, еще 105 млн он получит, если войдет в топ-3 игроков по «плюс-минус», голам и набранным очкам).

За второй год контракта оклад составит 100 млн рублей при той же бонусной части – 125 млн рублей.

Ранее стало известно, что 35-летний нападающий перейдет в «Ак Барс», с которым подписал контракт на 2 года. Официально о подписании Радулова клуб еще не объявлял.

В этом сезоне Радулов выступал за и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата . В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.

Карьера Радулова – это путь мужика. Делал, что считал нужным, и никого не слушал