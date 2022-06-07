Леонид Вайсфельд: «Игра Радулова за «Даллас» в прошлом сезоне не впечатляла. Видно, что он уже не тот. Может, в России преобразится»

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Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Александра Радулова в «Ак Барс».

– Сможет ли Александр спустя шесть лет вернуться в КХЛ таким же безусловным лидером, каким он бы в ЦСКА?

– Я ему этого искренне желаю. Но, признаюсь, есть большие сомнения, что все так и будет.

Игра Радулова за «Даллас» в прошлом сезоне откровенно не впечатляла. Видно, что Александр уже не тот. Но давайте подождем, может, в России он преобразится.

– Кто мог бы сыграть с Радуловым в одной тройке?

– Вот это совершенно неважно. Потому что если Радулов будет в хорошей форме, то он с любыми партнерами сыграет. Мы же помним, что он любое звено в «Салавате» и ЦСКА мог тащить. Вопрос только в том – будет ли? – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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