Вячеслав Быков: «Возвращение Радулова – очень хороший рекламный шаг для КХЛ. Нужно пропагандировать нашу лигу и меньше связываться с НХЛ»

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Вячеслав Быков назвал хорошей рекламой возвращение Александра Радулова в КХЛ.

Нападающий будет выступать за «Ак Барс».

«Возвращение Радулова – это очень хороший рекламный шаг для КХЛ, и это хороший знак для других ребят, которые захотят вернуться в КХЛ.

Сейчас нужно уделять как можно больше внимания развитию нашего хоккея в силу сложившейся ситуации.

Приезд Александра – это позитивный фактор. На этом нужно пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и меньше связываться с американской лигой», – считает бывший главный тренер сборной России.

В этом сезоне 35-летний Радулов выступал за «Даллас» и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.

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