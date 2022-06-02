Вячеслав Быков: «Возвращение Радулова – очень хороший рекламный шаг для КХЛ. Нужно пропагандировать нашу лигу и меньше связываться с НХЛ»

Вячеслав Быков назвал хорошей рекламой возвращение Александра Радулова в КХЛ.
Нападающий будет выступать за «Ак Барс».
«Возвращение Радулова – это очень хороший рекламный шаг для КХЛ, и это хороший знак для других ребят, которые захотят вернуться в КХЛ.
Сейчас нужно уделять как можно больше внимания развитию нашего хоккея в силу сложившейся ситуации.
Приезд Александра – это позитивный фактор. На этом нужно пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и меньше связываться с американской лигой», – считает бывший главный тренер сборной России.
В этом сезоне 35-летний Радулов выступал за «Даллас» и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.