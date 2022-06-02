Вячеслав Быков: «Возвращение Радулова – очень хороший рекламный шаг для КХЛ. Нужно пропагандировать нашу лигу и меньше связываться с НХЛ»

Вячеслав Быков назвал хорошей рекламой возвращение в .

Нападающий будет выступать за .

«Возвращение Радулова – это очень хороший рекламный шаг для КХЛ, и это хороший знак для других ребят, которые захотят вернуться в КХЛ.

Сейчас нужно уделять как можно больше внимания развитию нашего хоккея в силу сложившейся ситуации.

Приезд Александра – это позитивный фактор. На этом нужно пропагандировать нашу лигу, наш хоккей и меньше связываться с американской лигой», – считает бывший главный тренер сборной России.

В этом сезоне 35-летний Радулов выступал за и набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче регулярного чемпионата . В плей-офф он провел 3 матча, не набрав очков.