Михаил Зислис: «Слышал, что Рябыкин не планирует использовать жестких схем при игре с шайбой. С нападением у «Авангарда» все будет в порядке»

Михаил Зислис поделился информацией о тактических схемах «Авангарда» в нападении.
20 июня омский клуб объявил о подписании контакта с омским воспитанником Владимиром Ткачевым.
«Еще на церемонии закрытия сезона КХЛ понял, что вариант с возвращением Владимира Ткачева в «альма-матер» реален.
Александр Крылов и Алексей Волков с задачей справились на «отлично».
Лично мне давно стало понятно, что с нападением у «Авангарда» все будет в порядке.
Тем более, как я слышал, новый главный тренер Дмитрий Рябыкин не планирует использовать жестких схем при игре с шайбой и многое отдаст на откуп лидерам. Вратари и оборона – это совсем другой вопрос», – написал Зислис.