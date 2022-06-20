Михаил Зислис: «Слышал, что Рябыкин не планирует использовать жестких схем при игре с шайбой. С нападением у «Авангарда» все будет в порядке»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Михаил Зислис Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Михаил Зислис поделился информацией о тактических схемах «Авангарда» в нападении.

20 июня омский клуб объявил о подписании контакта с омским воспитанником Владимиром Ткачевым.

«Еще на церемонии закрытия сезона КХЛ понял, что вариант с возвращением Владимира Ткачева в «альма-матер» реален.

Александр Крылов и Алексей Волков с задачей справились на «отлично».

Лично мне давно стало понятно, что с нападением у «Авангарда» все будет в порядке.

Тем более, как я слышал, новый главный тренер Дмитрий Рябыкин не планирует использовать жестких схем при игре с шайбой и многое отдаст на откуп лидерам. Вратари и оборона – это совсем другой вопрос», – написал Зислис.

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