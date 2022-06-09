Роман Ротенберг: «Ткачев возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в «Авангард»

Теги Авангард СКА Сборная России по хоккею Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что посоветовал Владимиру Ткачеву перейти в «Авангард».

Права на 26-летнего игрока фарм-клуба «Лос-Анджелеса» в КХЛ находятся у СКА.

«Володя Ткачев возвращается в Россию, и я посоветовал ему перейти в Омск.

В свое время мы возвращали его из Северной Америки, многое вложили в его развитие, создали условия как в инфраструктурном плане, так и с точки зрения подготовки. Игрок дорос до основного состава СКА, многое дал команде, выступал за сборную России.

Уверены, что для развития его карьеры полезнее выступать в КХЛ, это пойдет на пользу и самому игроку, и всему чемпионату. Считаю, что этот обмен – отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея.

Надеюсь, совместные усилия СКА и «Авангарда» позволят Ткачеву вернуться на привычный высокий уровень», – написал главный тренер СКА.

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