Роман Ротенберг: «Ткачев возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в «Авангард»

Роман Ротенберг сообщил, что посоветовал Владимиру Ткачеву перейти в «Авангард».
Права на 26-летнего игрока фарм-клуба «Лос-Анджелеса» в КХЛ находятся у СКА.
«Володя Ткачев возвращается в Россию, и я посоветовал ему перейти в Омск.
В свое время мы возвращали его из Северной Америки, многое вложили в его развитие, создали условия как в инфраструктурном плане, так и с точки зрения подготовки. Игрок дорос до основного состава СКА, многое дал команде, выступал за сборную России.
Уверены, что для развития его карьеры полезнее выступать в КХЛ, это пойдет на пользу и самому игроку, и всему чемпионату. Считаю, что этот обмен – отличный пример, когда клубы, хотя и являются соперниками, понимают, что действуют в интересах всего российского хоккея.
Надеюсь, совместные усилия СКА и «Авангарда» позволят Ткачеву вернуться на привычный высокий уровень», – написал главный тренер СКА.