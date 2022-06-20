Морозов о турнире КХЛ «3 на 3»: «Ребята просили принять игроков НХЛ в команды, но мы вынуждены были отказывать. Все-таки мест не так много»

высказался о турнире КХЛ в формате «3 на 3».

– КХЛ проводит свой турнир «3×3» вслед за . Как так получилось? Это некая гонка вооружений между лигой и федерацией?

– Разумеется, здесь нет никакой гонки вооружений. Мы давно обратили внимание на этот формат, обкатывали его на Неделе звезд хоккея. Это быстрый, динамичный хоккей с большим количеством голов.

Мир меняется, меняется восприятие. Мы должны успевать за этими изменениями. В конце концов, и в баскетболе формат «3×3» успешно опробован и внедрен на Олимпийских играх. Мы тему развития хоккея «3×3» обсуждали еще год назад с Люком Тардифом. Хорошо, что сейчас проходят разные турниры в этом формате, помимо КХЛ и ФХР есть еще один организатор.

– В телеграм-каналах была информация о том, что вы лично ведете переговоры с кем-то из энхаэловцев, чтобы они приняли участие в турнире. Но в итоговых составах только игроки системы КХЛ.

– Мы изначально устраивали это мероприятие для игроков КХЛ и тех, кто стучится в двери клубов КХЛ. Ребята, которые уже подтвердили свое участие, просили принять в команды игроков , но мы вынуждены были отказывать. Все-таки не так много мест, а приоритет отдается представителям нашей лиги.

Да и все-таки у энхаэловцев отпуск в самом разгаре, а для кого кого-то сезон и вовсе только-только завершился. Начинать подготовку к следующему сезону им объективно рано. Могу точно сказать, что я ни с кем из энахэловцев насчет участия в турнире переговоров не вел, – сказал президент КХЛ.

КХЛ организовала турнир в формате «3 на 3» в Мытищах. Названия команд – Centaurus, Phoenix, Scorpion, призовой фонд – 4,5 млн рублей