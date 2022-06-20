Морозов о разделении КХЛ: «В предложении ФХР много минусов. Проблема перелетов, расходы клубов – у нас есть возражения по многим вопросам»

высказался о предложении ФХР изменить структуру чемпионата КХЛ.

– В СМИ появилась информация, что за разделение на группы выступают семь клубов. Вам известно что-то об этом?

– Ни на совете директоров, ни на собрании руководителей клубов этот вопрос не поднимался. С кем бы я ни общался, никто такое предложение не озвучивал. Впервые мы об этом узнали от ФХР в июне.

Вы сами видите, что клубы начали выступать с официальными опровержениями. Никто не вышел и не сказал «интересно, а давайте попробуем». В предложении ФХР мы видим много минусов.

– Разве это не клон той реформы, что состоялась в ? Почему то, что вы принимаете для одной лиги, не годится для другой?

– Это очень похожие форматы, вы правы. Но есть одно существенное отличие. Мы готовились к реформе МХЛ два года! Перед прошлым сезоном озвучили свои планы клубам, объяснили им, какое место нужно занять для попадания в тот или иной дивизион.

Сейчас, когда до начала чемпионата чуть больше двух месяцев, такое разделение будет крайне спорным. Когда мы высчитываем рейтинг команд, то учитываем три сезона, тогда как ФХР предлагает деление по спортивному принципу, опираясь на результаты только минувшего чемпионата.

Кроме того, мы видим большой минус в том, что восточным командам придется чаще летать на Запад. В дивизионе Якушева станет больше поездок на Дальний Восток. Еще в марте мы поднимали вопрос перелетов. Уже тогда были опасения, так как с самолетами в России сейчас не все гладко. Мы обращались к единому перевозчику, но не получили подтверждение, что он сможет гарантировать необходимое количество бортов.

– Есть ли в предложении ФХР здравое зерно? Готовы ли вы его рассмотреть с прицелом на сезон-2023/2024?

– Спешка в принятии решений, проблема перелетов, расходы клубов, недостаточное количество дней для формирования ритмичного календаря – по многим вопросам у нас есть возражения. Команды сформировали бюджеты, а с предлагаемой формулой проведения чемпионата их затраты на перелеты увеличатся.

Не секрет, что представители Федерации хоккея России входят в совет директоров КХЛ. Они могут вынести этот вопрос на рассмотрение. Мы рассмотрим, создадим рабочую группу, обсудим, – сказал президент КХЛ.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.

Напомним, ФХР предложила разделить команды КХЛ на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне. ФХР о новом формате КХЛ: «В медиа акцент был сделан на деление на «сильных» и «слабых». Такая подача не соответствует действительности»