Морозов о хоккее «3 на 3»: «На «Дом-2» не равняемся, но, безусловно, будем изучать рейтинги»

Алексей Морозов высказался о проведении турниров в формате «3 на 3».

– ФХР заявила о создании лиги «3×3». Не было ли у КХЛ желания встроить такую лигу в свою вертикаль или же видите этот формат исключительно летним, предназначенным для подготовки к сезону?

– Мы смотрим со всех сторон. Сейчас проходят разные турниры, на разных площадках и с отличающимися правилами. Надо будет это проанализировать, сесть и обсудить, что нужно взять, что улучшить, а от чего отказаться. Потом уже можно будет строить дальнейшие, более амбициозные планы.

Что касается лиги ФХР «3×3», то нас федерация в подробности не посвящала, точно так же узнаем об этом из новостей.

– Роман Ротенберг говорит о желании получить от хоккея «3×3» рейтинги «Дома-2». А вы?

– На «Дом-2» мы не равняемся и за «Домом-2» не стремимся. Но, безусловно, будем изучать рейтинги. Насколько людям это интересно? Насколько получится реализовать наши планы?

В любом случае надо понимать, что это только проба пера. Интересно будет понаблюдать за аудиторией финала и матча за третье место, которые покажет «Матч ТВ», – сказал президент КХЛ.

Ротенберг о хоккее «3 на 3»: «Хотим рейтингов «Дома-2». Чтобы ролики набирали 50 млн просмотров, а мальчишки не говорили, что хайлайты НХЛ им нравятся больше»

КХЛ организовала турнир в формате «3 на 3» в Мытищах. Названия команд – Centaurus, Phoenix, Scorpion, призовой фонд – 4,5 млн рублей