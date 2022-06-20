Беднар о том, что Кадри полетел в Тампу: «Надеемся, что увидим его в какой-то момент, но не уверены насчет 3-й или 4-й игры»

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Назем Кадри Джаред Беднар Хоккей

Назем Кадри отправился с «Колорадо» в Тампу.

Нападающий не играет с 5 июня.

«Мы надеемся, что увидим его в какой-то момент, но не уверены насчет третьей или четвертой игры», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Ранее сообщалось, что Кадри вряд ли сыграет в финале после операции на большом пальце. Нападающий травмировал его в результате удара о борт после хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна в третьем матче финала Западной конференции.

21 июня в Тампе пройдет третий матч серии финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Лайтнинг» (2-0).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные