Беднар о том, что Кадри полетел в Тампу: «Надеемся, что увидим его в какой-то момент, но не уверены насчет 3-й или 4-й игры»

отправился с «Колорадо» в Тампу.

Нападающий не играет с 5 июня.

«Мы надеемся, что увидим его в какой-то момент, но не уверены насчет третьей или четвертой игры», – сказал главный тренер «Колорадо» .

Ранее сообщалось, что Кадри вряд ли сыграет в финале после операции на большом пальце. Нападающий травмировал его в результате удара о борт после хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна в третьем матче финала Западной конференции.

21 июня в Тампе пройдет третий матч серии финала Кубка Стэнли между и «Лайтнинг» (2-0).