Андрей Юртаев: «Тампа» победит в семи матчах. «Колорадо» будет невероятно сложно без трех игроков основного состава»

считает, что победит в семи матчах в финале Кубка Стэнли.

«Сейчас главная проблема «Колорадо» – травма Кадри, второго центра. Его точно не будет в первых матчах, и не факт, что он выйдет вообще. Это огромная потеря, его тройка с Лехконеном и Рантаненом набрала великолепный ход.

А у «Тампы», наоборот, выйдет Пойнт. Это сделает «молний» еще сильнее. И Джону Куперу, кстати, придется теперь подумать, как будут выглядеть тройки нападения.

Ведь после 0-2 от «Рейнджерс» он передвинул Стэмкоса в центр и поднял в первую тройку Палата. В итоге в победных матчах «Тампа» почти все голы забила при непосредственном участии именно этого сочетания.

При этом Сирелли, которого из первой тройки убрали, вместе с Киллорном и Хэйглом составил линию, наглухо перекрывшую тройку Зибанежада. Мы уже видели подобное в серии «Рейнджерс» и «Каролины», когда с Зибанежадом справлялось звено Джордана Стаала.

Но против «Каролины» у «Рейнджерс» было большинство, в котором лидеры нью-йоркцев все равно набирали очки. А вот «Тампа» так часто удаляться себе уже не позволяла – и результат на табло.

В общем, когда Пойнт вернется, надо будет решать, возвращать его обратно в первую тройку вместо Палата или искать ему другое место. Но это приятная головная боль для тренеров.

Хотя и болею лично за Василевского, я бы все-таки хотел увидеть нового чемпиона, то есть как болельщик я – за «Колорадо». С другой – помимо Кадри, у «лавин» ведь из-за травм нет еще Кольяно и Жирара. Без трех игроков основного состава будет невероятно сложно.

Так что поставлю на победу «Тампы» в семи матчах», – сказал комментатор.