Кадри вряд ли сыграет в финале Кубка Стэнли. Он перенес операцию на большом пальце (Даррен Дрегер)

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Форвард «Колорадо» Назем Кадри вряд ли сыграет в финале Кубка Стэнли. 

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, игрок перенес операцию на большом пальце.

Нападающий травмировал его в результате удара о борт после хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна в третьем матче финала Западной конференции. 

Кэйн был дисквалифицирован на один матч за этот эпизод. Он не принял участия в четвертом матче серии, который оказался последним. 

«Эвеланш» выиграли со счетом 4-0 и вышли в финал Кубка Стэнли. В 13 матчах текущего плей-офф у Кадри 14 (6+8) очков. 

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