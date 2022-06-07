Кадри вряд ли сыграет в финале Кубка Стэнли. Он перенес операцию на большом пальце (Даррен Дрегер)

Форвард вряд ли сыграет в финале Кубка Стэнли.

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, игрок перенес операцию на большом пальце.

Нападающий травмировал его в результате удара о борт после хита форварда «Эдмонтона» Эвандера Кэйна в третьем матче финала Западной конференции.

Кэйн был дисквалифицирован на один матч за этот эпизод. Он не принял участия в четвертом матче серии, который оказался последним.

«Эвеланш» выиграли со счетом 4-0 и вышли в финал Кубка Стэнли. В 13 матчах текущего плей-офф у Кадри 14 (6+8) очков.