Форварды «Колорадо» Кадри и Кольяно могут сыграть с «Тампой» в 1-м матче финала

Теги травмы Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Эндрю Кольяно Назем Кадри Джаред Беднар Хоккей

Главный тренер «Колорадо» допустил, что форварды Назем Кадри и Эндрю Кольяно сыграют с «Тампой».

В преддверии первого матча финала Кубка Стэнли Джаред Беднар ответил на вопрос, можно ли считать, что нападающие выбыли к началу серии.

«Пока нет. Они оба катались утром [в воскресенье]. Правда, без клюшек», – сказал Беднар.

Таким образом, Кадри и Кольяно близки к восстановлению после операций на больших пальцах рук.

Матч «Колорадо»«Тампа» состоится в ночь на четверг, начало – в 3:00 по московскому времени.

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