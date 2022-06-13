Форварды «Колорадо» Кадри и Кольяно могут сыграть с «Тампой» в 1-м матче финала

Главный тренер «Колорадо» допустил, что форварды Назем Кадри и Эндрю Кольяно сыграют с «Тампой».
В преддверии первого матча финала Кубка Стэнли Джаред Беднар ответил на вопрос, можно ли считать, что нападающие выбыли к началу серии.
«Пока нет. Они оба катались утром [в воскресенье]. Правда, без клюшек», – сказал Беднар.
Таким образом, Кадри и Кольяно близки к восстановлению после операций на больших пальцах рук.
Матч «Колорадо» – «Тампа» состоится в ночь на четверг, начало – в 3:00 по московскому времени.