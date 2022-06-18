Форвард «Колорадо» Кольяно может сыграть с «Тампой» во 2-м матче финала

может сыграть за против «Тампы».

Главный тренер «Колорадо» допустил, что форвард сыграет во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Кольяно принял участие в утренней раскатке в субботу и в общекомандной тренировке в пятницу.

Нападающий не играет с 7 июня. Он перенес операцию после того, как рукой заблокировал бросок в четвертой игре против «Ойлерс».

Ожидается, что , который также перенес операцию на руке, не сыграет во втором матче против «Тампы».

Игра состоится 19 июня, начало – в 03:00 по московскому времени.