Морозов о Буше в «Авангарде»: «КХЛ осуждает любые формы насилия. Работодателем выступает клуб, этическая часть вопроса находится на его стороне»

Теги Авангард Алексей Морозов КХЛ Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов высказался касательно подписания «Авангардом» форварда Рида Буше.

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«КХЛ не имеет юридических оснований отказать в регистрации контракта Рида Буше с клубом, если документ соответствует требованиям регламента и законодательства.

Лига осуждает любые формы насилия, но в то же время выступает за соблюдение всех правовых норм. Работодателем в этой ситуации выступает клуб, поэтому этическая часть вопроса находится на его стороне», – сказал президент КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные