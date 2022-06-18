Морозов о Буше в «Авангарде»: «КХЛ осуждает любые формы насилия. Работодателем выступает клуб, этическая часть вопроса находится на его стороне»

высказался касательно подписания «Авангардом» форварда Рида Буше.

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«КХЛ не имеет юридических оснований отказать в регистрации контракта с клубом, если документ соответствует требованиям регламента и законодательства.

Лига осуждает любые формы насилия, но в то же время выступает за соблюдение всех правовых норм. Работодателем в этой ситуации выступает клуб, поэтому этическая часть вопроса находится на его стороне», – сказал президент .